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Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK kontrolündeki hapishanelerde yüzlerce çocuğun tutulduğu bildirildi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Ortadoğu Direktörü Fabrizio Carboni, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki hapishanelerde yüzlerce çocuğun tutulduğunu bildirdi.

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30.06.2021 22:26:00
Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK kontrolündeki hapishanelerde yüzlerce çocuğun tutulduğu bildirildi

Carboni, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) internet sitesindeki açıklamasında, son 10 yılın Suriyeliler için ciddi kayıplara sahne olduğunu ve bu kriz içerisinde ise en ciddi çocuk koruma sorununun ülkenin kuzeydoğusunda görüldüğünü aktardı.

YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol Kampı'nı son 2 yılda 4 kez ziyaret ettiğini vurgulayan Carboni, kamptan 12 yaşlarında yüzlerce çocuğun yetişkin hapishanelerine nakledildiğini kaydetti.

Bölgede 10 binlerce çocuğun kamplarda "korkunç şartlar altında" sıkışıp kaldığına işaret eden Carboni, hiçbir çocuğun böyle bir duruma maruz kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

Carboni, çocukları koruma sorununun Suriye'nin kuzeydoğusunda giderek derinleştiğine dikkati çekerek, "Bu kadar çok çocuğu dikenli tellerin arasında görmeye gerçekten alışamadım." ifadesini kullandı.

Dünyanın birçok bölgesini ziyaret ettiğini ve Suriye'nin kuzeyindekine benzer bir durumla karşılaşmadığını belirten Carboni, yaklaşık 60 bin kişinin tutulduğu Hol Kampı'nda belirli bir yaşa erişen erkek çocukların ailelerinden koparılarak yetişkin hapishanelerine gönderildiği ve çoğu çocuğun da bunun korkusu ve şüphesiyle yaşadığı değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, ICRC'nin 2020'de Suriye genelindeki 36 tutuklu merkezini ziyaret ettiği bilgisi paylaşıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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