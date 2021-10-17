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Suriye Milli Ordusu: Operasyonları yeniden başlatmaya hazırız

Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Suriye Kurtuluş Cephesi (SKC), terör örgütlerine yönelik askeri operasyonları yeniden başlatmaya hazır olduklarını açıkladı.

5 Saat Önce
2021-10-17 00:39:26
Suriye Milli Ordusu: Operasyonları yeniden başlatmaya hazırız

Suriye'de Suriye Milli Ordusu (SMO) çatısı altında terörden temizlenen bölgelerde faaliyet gösteren Kurtuluş Cephesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Operasyonları yeniden başlatmaya askeri açıdan tam hazır olduğumuzu beyan ederiz. Bölgelerimizi bütün terör örgütlerinden, başta PKK, PYD ve IŞİD olmak üzere temizleme konusunda kararlıyız.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Suriye Kurtuluş Cephesi'nin Türkiye'ye sahadaki desteğinin süreceği vurgulandı. aa

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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