Suriye Milli Ordusu’nda Hamza Tümeni çatışması

Muhammed Abdüllatif Ebu Gannum isimli bir 'medya aktivisitinin' geçen hafta cuma günü kentte eşiyle birlikte motosiklette giderken öldürülmesi sonrası Suriye Milli Ordusu grupları Hamza Tümeni ile çatıştı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Suriye'nin kuzeyindeki el-Bab kentinde, Suriye Milli Ordusu grupları Hamza Tümeni ile çatıştı. Milli Ordu ile Hamza Tümeni arasındaki ihtilaf, Muhammed Abdüllatif Ebu Gannum isimli bir 'medya aktivisitinin' geçen hafta cuma günü kentte eşiyle birlikte motosiklette giderken öldürülmesi sonrası başladı. Şam Cephesi, olaydan Hamza Tümeni'ni sorumlu tuttu. Hamza Tümeni, Zaman el-Vasl gazetesine yaptığı açıklamada olayı kınadı. Şam Cephesi ise, Hamza Tümeni'nin "özel kuvvetlerinden" olan failleri yakaladığını bildirdi.

MOTOSİKLETLİ İKİ KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Geçtiğimiz cuma günü Şam Cephesi'nin 'medya aktivistleri' arasında yer alan Muhammed Abdüllatif Ebu Gannum, El Bab'da kimliği belirsiz şahıslarca eşiyle birlikte öldürüldü. Güvenlik kameraları görüntüleri, Ebu Gannum ve eşini motorsikletli iki kişinin takip ettiğini gösterdi. Yerel kaynaklar, faillerin yakalandığını ve Hamza Tümeni mensubu olduklarını bildirdi. Bunun üzerine el-Bab'da başlayan protestolarda Hamza Tümeni'nin kentten çıkarılması talep edildi.

HAMZA TÜMENİ GERİ ÇEKİLDİ

Operasyonlar sonucu Şam Cephesi, Hamza Tümeni'nin bazı merkezlerini kontrol altına alırken, Hamza Tümeni Biza'a tarafına çekildi. Şam Cephesi operasyonlar sonucunda Harp Okulu ve Ziraat Hapishanesi'ni de kontrol altına aldı. .