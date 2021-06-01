Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi: Münbiç halkının haklı ayaklanmasını bütün imkanlarımızla destekliyoruz
Meclisten yapılan açıklamada, 'Münbiç'teki olayları endişe ile takip ediyoruz. Münbiç halkının haklı ayaklanmasını bütün imkanlarımızla destekliyoruz.' denildi. Öte yandan Azez'de YPG/PKK'ya karşı harekete geçen Münbiçlilere destek gösterisi yapıldı.
Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi (SKAM), Münbiç ilçesinde teröristlerin sivilleri "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı çıkan bölge halkının ayaklanmasına destek verdi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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