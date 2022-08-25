Suriye İhvanı’ndan “Esed’le normalleşme” açıklaması: Tuzağa düşmeyeceğiz!

Suriye Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Müslimin) Teşkilatı Başkanı Muhammed Hikmet Velid: “Cemaatimizin, topraklarında ikamet ettiği hiçbir ülkenin iç siyasetine müdahale etmediğini tekrarlamak isterim. Ancak Suriye'deki soykırım ve suç rejiminin Suriye'nin iyiliği için değiştirilmesi gerektiği konusundaki kararlı tutumuna bağlı olduğunu burada söylemek isterim. Halkın ve bölgenin tüm halklarının kana susamış bir suç rejimiyle normalleşmenin hiçbir ülkenin çıkarına olmadığına inanıyoruz.”

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Türkiye'nin değişen dış politika perspektifi bağlamında Suriye rejimi ile normalleşme adımları atacağı haberleri Ortadoğu'da dengeleri yeniden değiştirdi. Ankara'nın adımlarına paralel olarak dünya başkentlerinde ajandalar güncellenirken, Suriye Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın da Esed'le normalleşme adımlarına dahil olacağı iddia edildi.

Suriye İhvanı en üst düzeyde yalanladı

Ancak bu iddia yalanlandı. Suriye Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Müslimin) Teşkilatı Başkanı Muhammed Hikmet Velid, Arabi 21 sitesine verdiği röportajda İhvan-ı Müslimin'in Esed rejimiyle normalleşmeyeceğini açıkladı. Velid, “İhvan-ı Müslimin Teşkilatı kararlarının sahibidir. Kararlarını yetkin kurumlarıyla alır. Kim ki, cemaatimizi istemediği bir yola sokabileceğini zannediyorsa hatadadır. Zaman kanaatlerimizi isbat etmiştir ki; Esed rejimi soykırımcı bir rejim olması gereği ıslahı, katılımcılığı ve barışı kabul etmiyor” dedi.

Velid, “Suriye ve Türkiye'nin derin tarihi, kültürel ve dini bağları olan iki komşu ülke olduğu doğrudur. Ancak Suriye rejiminin tarihi Türkiye'ye yönelik ihanet ve kışkırtmalarla doludur. Kürt ayrılıkçı lider Öcalan'ı kucaklayandır. 1970'ten 1998'e kadar 28 yıl boyunca ayrılıkçıları eğitip silahlandırdı” ifadelerini kullandı.

Esed'le normalleşmek hiçbir ülkenin çıkarına değil!

“Suriye rejimi, kendi içine kapalı, otoriterliğe, cinayete ve teröre dayalı, mezhepçi bir azınlık rejimidir ve onunla uzlaşma veya yakınlaşma, onun suçluluğunu pekiştirir, egemenliğini meşrulaştırır ve on yıllardır süren Suriye krizini şiddetlendirir” diyen Velid, şunları kaydetti:

“Cemaatimizin, topraklarında ikamet ettiği hiçbir ülkenin iç siyasetine müdahale etmediğini tekrarlamak isterim. Ancak Suriye'deki soykırım ve suç rejiminin Suriye'nin iyiliği için değiştirilmesi gerektiği konusundaki kararlı tutumuna bağlı olduğunu burada söylemek isterim. Halkın ve bölgenin tüm halklarının kana susamış bir suç rejimiyle normalleşmenin hiçbir ülkenin çıkarına olmadığına inanıyoruz.” .