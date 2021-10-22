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TIMETURK / DÜNYA / Suriye görüşmelerinde hayal kırıklığı

Suriye görüşmelerinde hayal kırıklığı

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye’de altıncı tur görüşmelerinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını açıkladı

13 Dakika Önce
2021-10-22 18:37:21
Suriye görüşmelerinde hayal kırıklığı

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi altıncı tur görüşmelerinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını belirterek, "Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık." dedi.

Pedersen, "Yeni bir metin sunmamaya karar veren hükümet (rejim) delegasyonuydu." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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