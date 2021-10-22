Suriye görüşmelerinde hayal kırıklığı
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye’de altıncı tur görüşmelerinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını açıkladı
2021-10-22 18:37:21
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi altıncı tur görüşmelerinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını belirterek, "Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık." dedi.
Pedersen, "Yeni bir metin sunmamaya karar veren hükümet (rejim) delegasyonuydu." dedi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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