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Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye 'işgalci' suçlaması

Suriye rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Şam'ın Türkiye'nin Suriye'deki varlığını bir işgal eylemi olarak gördüğünü ve Ankara'nın güçlerini derhal geri çekmesini istediğini söyledi.

3 Saat Önce
2021-09-23 09:53:01
Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye 'işgalci' suçlaması

Suriye rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı konusunda Rus Sputnik'e açıklamalarda bulundu.

Mikdad, varlığını haklarının büyük ölçüde ihlali olarak gördükleri için Türk birliklerinin tartışmalı alanlardan ayrılması gerektiğini söyledi.

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya-İran görüşmeleri öncesinde Türkiye tarafından bölgeye ek birlikler gönderilmesinin ardından yaptığı açıklamada Mikdad, İdlib'deki gerilimin bölgedeki Türk varlığı ve orada faaliyet gösteren militan gruplara verdiği destekten kaynaklandığını söyledi.

Mikdad, "Bunun (İdlib bölgesindeki gerginliğin) temel nedeni Türk işgali ve Türkiye'nin oradaki terörist gruplara verdiği destektir. Türkiye derhal geri çekilmeli ve uluslararası toplum Suriye'nin ülkenin kuzeyindeki işgal altındaki toprakların kurtarılmasına yönelik çabalarını desteklemelidir" ifadelerini kullandı.

Putin de, geçen hafta yaptığı açıklamada Suriye'deki 'ana sorunun' ülkedeki yabancı birlikler nedeniyle oluştuğunu söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, ülkede 2015'ten beri varlık gösteren ABD'nin, 'ülkenin bölünmesine yol açtığını' söylemişti.

Son birkaç hafta içinde hükümet birliklerinin saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib, Suriyeli militanların son büyük kalesi olmaya devam ediyor.

Kaynak: Sputnik

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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