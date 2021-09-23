Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye 'işgalci' suçlaması

Suriye rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Şam'ın Türkiye'nin Suriye'deki varlığını bir işgal eylemi olarak gördüğünü ve Ankara'nın güçlerini derhal geri çekmesini istediğini söyledi.