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Suriye’den İsrail’e roket saldırısı

İsrail ordusu, Suriye'den İsrail'in kuzeyine 3 roket atıldığını ve herhangi bir hasar oluşmadığını duyurdu.

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14.05.2021 22:04:15
Suriye’den İsrail’e roket saldırısı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den İsrail tarafına atılan roketlerden ikisinin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde boş araziye, birinin de Suriye topraklarına düştüğü belirtildi.

Roketlerin herhangi bir hasara neden olmadığı ifade edildi.

Dün de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 3 roket atılmış, atılan roketler Celile bölgesindeki sahil kesimine düşmüş, can ve mal kaybına yol açmamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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