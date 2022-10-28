Suriye’deki PKK lideri Mazlum Kobani: ABD, Türkiye’yi durduramıyor!

PKK’nın Suriye’deki çatı kuruluşu Suriye Demokratik Güçleri’nin liderlerinden Mazlum Kobani: ABD, askeri operasyonlara karşı olduğunu resmi olarak duyurdu. Ancak biz bunun, Türkiye’nin ihlallerini engellemek için yeterli olmadığını düşünüyoruz.