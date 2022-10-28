Suriye’deki PKK lideri Mazlum Kobani: ABD, Türkiye’yi durduramıyor!
PKK’nın Suriye’deki çatı kuruluşu Suriye Demokratik Güçleri’nin liderlerinden Mazlum Kobani: ABD, askeri operasyonlara karşı olduğunu resmi olarak duyurdu. Ancak biz bunun, Türkiye’nin ihlallerini engellemek için yeterli olmadığını düşünüyoruz.
2022-10-28 08:13:06
TIMETURK | HABER MERKEZİ
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki çatı kuruluşu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) liderlerinden Mazlum Kobani, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki SİHA operasyonlarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek son iki yılda 70'ten fazla operasyon düzenlediğini kaydetti.
“Ankara son iki yılda SİHA'larla 70'ten fazla operasyon düzenledi. Sadece bu yılki bilançosu 59 hedefi buldu. Bunların çoğu sivilleri, bölgelerimizi ve güçlerimiz hedef aldı. Türkiye'de genel seçimlerin yaklaşmasıyla Erdoğan, Türk kamuoyunun dikkatini, benimsediği iç politikalar nedeniyle ortaya krizlerden uzaklaştırmaya çalışıyor” diyen Kobani, Suudi Arabistan merkezli eş-Şarku'l-Evsat'ta yayınlanan röportajında PKK'nın en büyük destekçisi konumundaki ABD'nin desteği için de şunları kaydetti:
ABD VE RUSYA'YA: ANKARA'YA ANGAJMAN DAYATIN
- ABD, askeri operasyonlara karşı olduğunu resmi olarak duyurdu. Ancak biz bunun, Türkiye'nin ihlallerini engellemek için yeterli olmadığını düşünüyoruz. Zira Ankara başka yollara başvurarak savaş eğilimini sürdürüyor.
- Bu nedenle Moskova ve Washington'a Türkiye ile imzaladıkları anlaşmalara bağlı kalmalarını, gerginliği azaltma mekanizması ve angajman kuralları dayatmalarını öneriyoruz. İhlaller söz konusu olduğunda Suriye'nin kuzeydoğusunda ve işgal altındaki diğer bölgelerde savaş suçu işleyenlerin yargılanması amacıyla yasal ve hukuki mekanizmaların da aktifleştirilmesi gerekir.
- Mantıken Amerika'nın veya Rusya'nın varlığı sonsuza dek devam edemez. Siyasi çözümün henüz oluşmadığı bir ortamda bu tarafların müzakereci bir siyasi çözümün garantörleri olmaları ve dış müdahaleleri, işgalleri sonlandırmaları için baskı yapmamız gerekir. Üstelik terör sorunu halen varlığını koruyor.
- Terörle mücadele sadece yerel olanaklarla mümkün olmadığından uluslararası koalisyon ve Rusya ile iş birliği yapmak gerekir. Sonuç itibarıyla siyasi çözüm için ciddi girişimleri aktifleştirmek gerekir.
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