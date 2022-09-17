Suriye'de 'yerel seçim' oyunu

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla zorla yerinden edilerek İdlib'e göç eden siviller, 11. yılını geride bırakan iç savaşta rejimin düzenleyeceği 3. 'yerel seçim'in göstermelik olduğunu belirterek karşı çıkıyor.

Yerinden edilerek İdlib'e sığınan Suriyeliler, 18 Eylül'de rejimin kontrolündeki bölgelerde düzenlenecek 3. sözde yerel seçimi AA muhabirine değerlendirdi.

Esed rejimi güçlerinin Hama iline saldırıları sonucu zorla yerinden edilen Süleyman Mustafa, rejimin Hama ve kırsalında yapacağı "göstermelik" olduğunu ve sonucunu hiç umursamadıklarını söyledi.

Yapılan seçimlerin sahte olduğunu belirten sivillerden Ebu Mahmud, "Meclisler bizi temsil etmiyor, rejim meclisini tanımıyoruz çünkü tüm Hama halkı İdlib'e göç etti. Biz bu seçimleri reddediyoruz ve tanımıyoruz." dedi.

Ebu Mahmud, "Bizi yerimizden eden bir sistemi kabul edemeyiz. Saçma sapan meclisleri kabul edemeyiz. Allah'tan dileğim bölgemizin rejimden özgürleştirilmesi." diye konuştu.

"Bu meclisler bizi temsil etmiyor"

Mustafa el-Ahmed de zorla yerinden edilerek göç ettirilen ailelerin, bu seçimi göstermelik olarak gördüklerini dile getirdi.

Ahmed, "Bu meclisler bizi temsil etmiyor, biz onları tanımıyoruz. Biz evimizden buraya göç etmek zorunda kaldık. Biz adaletsizlikten kaçtık. Onlar bildikleri gibi yapsın. Allah onlardan intikam alacak." şeklinde konuştu.

Esed rejim güçlerinin Humus iline saldırıları sonucu zorla yerinden edilen Muhammed Halil de rejimin yapacağı sözde yerel meclis seçimlerini ve diğer tüm faaliyetlerini tanımadıklarını söyledi.

Halil, "Biz rejimin zulmünden ve vahşetinden kaçtık. Rejim yandaşları ona sahip çıktı. Biz sadece özgürlük istedik. Rejim bizi hiçbir şeyde temsil etmiyor." ifadelerini kullandı.

Rejim iç savaşta 8. seçime gidiyor

Milyonlarca sivili yerinden eden Esed rejimi, göstermelik yerel seçimi sadece kendi kontrolündeki bölgelerde yapacak.

Suriye muhalefeti ise nüfusun yarısından fazlasını devre dışı bırakan rejimin sözde seçimlerini meşru görmüyor.

Nitekim 2011 öncesi nüfusu 22-23 milyon civarındaki ülkede, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) verilerine göre 6,6 milyon Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisine (OCHA) göre, 6,5 milyondan fazla kişi ise ülke içinde yerinden edildi.

Yerel seçiminin 18 Eylül'de yapılacağını duyuran Esed rejimi, 11. yılını geride bırakan iç savaşta bugüne kadar 7 kez seçime gitti.

Nüfusun yarıdan fazlası devre dışı

Halihazırda, Suriye halkının yarıdan fazlasının söz konusu seçimde oy kullanması teknik olarak mümkün değil.

Bombardımanlarla milyonlarca sivili yerinden eden Esed rejimi, sözde seçimi sadece kontrolündeki bölgelerde düzenleyecek.

Kullanılacak oyların tasnif ve sayımını da rejim mensupları yapacak.

Sandık görevlileri, rejim yasaları gereği Baas Partisi mensubu olması gereken ve büyük çoğunluğu öğretmen olan kamu çalışanlarından oluşacak.

Kuzeyde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan siviller, rejimin seçimlerini "göstermelik" olarak değerlendiriyor.

Suriye muhalefeti de Esed rejiminin meşruiyet aradığı göstermelik seçimleri "meşru" görmeyerek, karşı çıkıyor.

Halkın yarısından fazlasını yerinden eden Esed rejiminin iç savaşta düzenlediği seçimler şu şekilde sıralandı:

12 Aralık 2011'de yerel seçimleri

7 Mayıs 2012'de parlamento seçimleri

3 Haziran 2014 başkanlık seçimleri

13 Nisan 2016 parlamento seçimleri

16 Eylül 2018 yerel seçimler

19 Temmuz 2020 parlamento seçimleri

26 Mayıs 2021 başkanlık seçimleri

Rejim, 26 Mayıs 2021'de düzenlenen başkanlık seçiminde Beşşar Esed'in oyların yüzde 95,1'ini aldığını iddia etmişti. AA .