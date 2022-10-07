Suriye de Türkiye’nin yolunda! Yaz saatine geçtiler

Suriye’de rejim Salı günü aldığı kararla artık kış saatine geçilmeyeceğini açıkladı. Karar, 10 yıllardır iki saat diliminin kullanıldığı ülkede ilk olma özelliği taşıyor.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Türkiye'nin 2016 yılı itibariyle geçtiği yaz saati uygulaması bir ülkeye örnek oldu. Şam rejimi Salı günü aldığı kararla artık kış saatine geçilmeyeceğini açıkladı. Suriye hükümetinin aldığı karar, on yıllardır yaz ve kış saati olmak üzere iki farklı saat diliminin kullanıldığı ülkede ilk olma özelliği taşıyor. Rejime yakın isimler, yaz saati zaman dilimine geçilmesiyle kış aylarında enerji tasarrufu sağlanabileceğini savundu.

Omran Stratejik Araştırmalar Merkezi ekonomi araştırmacısı Manaf Quman “Enerji tüketiminde yapılacak herhangi bir tasarruf, bu kararın sosyal etkileri ne olursa olsun, hükümetin bütçesinde bir miktar tasarruf sağlayacaktır” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'DE 2016'DA KALICI OLDU

Türkiye'de Eylül 2016'da alınan Bakanlar Kurulu kararnanmesiyleyaz saati kalıcı hâle getirildi. Yaz saati uygulaması ile güneş ışığından daha fazla istifade edilmesi planlandı. Bazı kesimlerce namaz saatlerinin Suudi Arabistan'a göre ayarlanması için hayata geçirildiği iddiasıyla eleştirilen yaz saati uygulamasında hükümet, enerji tasarrufu sağlandığı gerekçesiyle ısrar ediyor. .