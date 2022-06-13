Suriye'de rejim ve muhalifler arasında takas

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalifler, alıkonulan 5'er kişiyi Astana süreci çerçevesinde eş zamanlı serbest bıraktı.

Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler'in (BM) katılımıyla kurulan "Zorla Alıkonulan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu" bünyesinde hazırlanan yedinci proje çerçevesinde, alıkonulan bazı kişiler serbest bırakıldı.

Çalışma grubu, 2 Temmuz 2021'de de cephe hattındaki Ebu Zindeyn bölgesinde 5'er kişiyi karşılıklı ve eş zamanlı salıvermişti.

Salıverme işlemi, Türkiye'nin insani diplomasi faaliyeti çerçevesinde attığı adımlar neticesinde, BM ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü temsilcilerinin kontrolünde uluslararası kurallara göre gerçekleşti. AA .