Suriye'de iki İran askeri öldürüldü

Beşar Esad ordusu ile birlikte hareket eden İran’a bağlı askerler Deyrizor'da DEAŞ'ın kurduğu pusuda saldırıya uğradı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu iki askerin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kurduğu pusuda hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Hasan Abdullahzade ve Muhsin Abbasi, Deyrizor'dan Tedmür'e giderken yolda terör örgütü DEAŞ'ın kurduğu pusuya düştü.

Hayatını kaybeden İranlı askerlerin Suriye'de "askeri danışman" olarak görev yaptıkları belirtilirken ne zaman öldürüldüklerine dair bilgi verilmedi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.