Suriye'de Esed rejiminin Dera'ya saldırısı Ürdün'ün endişelerini artırdı

Beşşar Esed rejim güçlerinin Suriye'nin güneyindeki Dera iline saldırılara başlaması sınır komşusu Ürdün'ün endişelenmesine neden oldu.

Ürdün, Dera bölgesine yönelik saldırılara hedef olan mahallelerde yaşayan yaklaşık 50 bin sivilin yüzde 80'inin başka mahallelere göç etmesi üzerine Suriye sınırını geçişlere kapatma kararı aldı.

Esed rejiminin Dera'ya saldırılarının Ürdün'e yansımalarını AA muhabirine değerlendiren uzmanlar, saldırıların muhtemel insani ve askeri etkilerinden söz etti.

Dera'nın kademeli bir şekilde boşaltılması

Askeri analist Mumin Ebu Nuvvar, Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinin kademeli bir şekilde boşaltıldığını savunarak, "Dera'nın kademeli bir şekilde boşaltıldığını ve bölgede yaşayan 50 bin kişinin sınır dışı edilmeye çalışıldığını düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

"Mesele bu insanların nereye gideceği" diyen Ebu Nuvvar, Rusya'nın desteğiyle Esed rejimi ile uzlaşma hedeflenmesine rağmen İran milislerinin, Ürdün sınırına yakın bölgelerde etkin olduğunu ifade etti.

Ebu Nuvvar, sınırların bir ülkenin egemenliğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, Ürdün'ün Suriye'deki silahlı grupların sınırlarına dayanmasına izin vermeyeceğini ve o bölgede rejimin varlığını tercih ettiğini savundu.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele için Suriye'nin güneybatısında Irak ve Ürdün sınırındaki Et-Tanf Üssü'nde konuşlanan ABD askerlerinin bölgedeki gelişmelere etkisine dair ise Ebu Nuvvar, şu ifadeleri kullandı:

"Tanf Üssü'ndeki ABD güçleri, İran milislerini caydırmanın yanı sıra İran'ın Irak, Lübnan ve Suriye'deki stratejik etkisini izleyen erken uyarı istasyonu haline geldi."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.