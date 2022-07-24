Suriye'de briket evlere roketli saldırı

Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG, Afrin'de yerinden edilenlerin sığındığı briket evlere roket saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.

Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat ilçesini 6 yılı aşkın süredir işgalinde tutan YPG/PKK, sivil yerleşimleri hedef almayı sürdürüyor.

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lılar, Afrin'in kuzeyindeki Kefer Cenne ve güneyindeki Anab köyünde yerinden edilenlerin sığındığı briket evlere roket saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Saldırıda 3 briket ev yıkılırken, bölgedeki siviller enkaz kaldırma çalışması başlattı.

Tel Rıfat'taki durum

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti. YPG/PKK, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor. AA