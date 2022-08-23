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Suriye'de bir İranlı general daha öldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Tuğgeneral Ebulfazl Alicani Suriye'de öldü.

2 Saat Önce
2022-08-23 12:03:28
Suriye'de bir İranlı general daha öldü

İran devlet televizyonunun haberine göre, Suriye'de "askeri danışman" olarak görev yapan İranlı komutan Alicani, dün Suriye'de öldü.

Haberde, İranlı komutanın Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri'ne bağlı Hazreti Emir'ul Müminun Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin öğretim görevlilerinden olduğu aktarıldı ancak ölüm nedeni açıklanmadı.

Üst düzey bir komutan olarak nitelenen Alicani'nin, haberde rütbesine yer verilmese de ülke medyasında paylaşılan görüntülerde tuğgeneral rütbesini taşıdığı görüldü.

İran, Suriye'de bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını "askeri danışman" olarak nitelendiriyor. AA .

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