Suriye'de ABD üssünün çevresine roketli saldırı

Suriye'nin doğusundaki Haseke ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi askeri üssü çevresine roket saldırısı düzenlendi.

Deyrizor'da İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden, Haseke'nin Şeddadi ilçesinde konuşlu ABD güçlerinin askeri üssü çevresine üç roket saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırılarda askeri üste herhangi bir zayiat olmadı.

DEYRİZOR İLİ KARŞILIKLI SALDIRILARA SAHNE OLUYOR

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Deyrizor'da ABD ile İran destekli terörist grupların varlık gösterdikleri bölgeler ise son dönemde sık sık hedef alınıyor.

Nitekim ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyondan 9 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin doğusunda ABD askerlerinin konuşlu olduğu bir üsse 7 Nisan'da düzenlenen roketli saldırıda 4 ABD askerinin yaralandığı belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de söz konusu saldırıyı kimin düzenlendiğini henüz bilmediklerini ancak daha önceki saldırılarda olduğu gibi İran destekli örgütlerin saldırılarına benzediğini dile getirmişti.