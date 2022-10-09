Suriye'de ABD askerlerine roketli saldırı!

ABD ordusu, Suriye'de birliklerinin kaldığı yerleşkeye kimliği belirsiz kişilerce roket saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

ABD ordusunun açıklamasında, Suriye'de 'yerel ortaklarla ABD'li askerlerin' kaldığı yerleşkeye cumartesi gece geç saatlerde roket atıldığı belirtildi. Kısa açıklamada, 107 mm roketin Suriye'nin kuzeyinde yer alan yerleşkede yaralanmaya veya maddi zarar neden olmadığı kaydedildi.

Euronews'in haberine göre; Suriye'deki aşiret muhbirleri ABD'nin IŞİD'e karşı drone savaşını kazanmasına yardımcı oluyor. ABD ordusunun Orta Doğu'da birliklerini denetleyen Merkez Komutanlığı, "Fırlatma alanında ek roketler de bulundu" dedi. Saldırının kimler tarafından yapılmış olabileceğine dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Eski Başkan Barack Obama döneminde Suriye'ye asker gönderen ABD'nin bu ülkede 900 kişilik bir gücü bulunuyor.

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