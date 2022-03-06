Sürgündeki eski oligark: Putin’in fazla zamanı kalmadı

Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte Rus oligarklar dünya medyasında gündem olmaya devam ederken eski bir oligark da Fransız medyasına konuştu. Gazeteci Deniz Kilislioğlu, 2000’lerde Putin tarafından hedef alınan Rus oligark Khodorkovski’nin (Hodorkovski) Ukrayna krizi yorumunu paylaştı

Gazeteci Kilislioğlu'nun “Sürgündeki eski oligark' başlıklı yazısı:

2000'li yılların başında Rusya'nın en zengin ismi, Putin ile güç mücadelesine girince hayatı değişen ve bugün sürgünde yaşayan eski oligark Mikhail Khodorkovski. Khodorkovski'nin 2003'te başına gelenler, Putin ile oligarklar arasındaki ilişkinin bir özetiydi. O dönem Rusya'nın en büyük enerji şirketlerinden Yukos'un sahibi Khodorkovski, bugün yaşananlarla ilgili "France 24" kanalına röportaj verdi ve Putin'in Ukrayna'yı işgalini yorumladı.

‘Siyasi intihar'

Putin'in attığı adımı "siyasi intihar" olarak niteleyen eski Rus oligark, "Kiev'i ya da Harkov'u alsa bile Ukrayna'da kazanamayacak. Bu savaş, Putin'in duygusal bir kararı” dedi. Khodorkovski'ye göre “Putin bu tarihi hatayı yapmasaydı, ölümüne kadar iktidarda kalabilirdi.” Rus oligark, ülkede iktidarın değişebilmesi için artık bir devrim olması gerektiğini de savundu.

Khodorkovski "CNN International" televizyonuna verdiği röportajda ise “Putin'in fazla zamanı kaldığını düşünmüyorum. Belki bir belki üç yıl” ifadesini kullandı. Khodorkovski, “Ben onunla 20 yıl savaştım, bunun 10 yılı hapishanedeydi. İnsanlık düşmanı biri olduğuna eminim. İnsanların kendi özgürlükleri için savaşacaklarına inanmadı ve buna kendini ikna etti. Bence bugün şoke oldu” ifadelerini de kullandı. Sürgündeki eski oligark, Batılı ülkeleri de eleştirdi ve “Bu yaptırımlar neden Rus bankacılık sisteminin yüzde 70'ini kapsıyor?” diye sordu. Mikhail Khodorkovski, “Moskova yönetimine yakın, tüm oligarkların banka hesaplarının dondurulması gerektiğini” de ifade etti.

En tepeden hapishaneye

Khodorkovski 2000'li yılların başında politikaya girme kararını açıkladıktan sonra hakkında davalar açıldı ve 2003 yılında “dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı” iddiasıyla tutuklandı. Mahkemesi iki yıl sürdü 2005'te suçu kesinleşti ve 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hapishaneden çıkmasına bir yıl kala açılan ikinci davada yine hapis cezası aldı. 2004'te en zengin oligarklar listesinin ilk sırasındaki Khodorkovski, 2005'te listenin 21. sırasına düştü. Rus oligark ancak 2013'de Putin'in imzaladığı af ile hapishaneden çıkabildi ve serbest kalınca da Avrupa'ya gitti. Bugün hala İngiltere'de “siyasi sığınmacı” olarak yaşıyor.

Mikhail Khodorkovski kimdir?

1963 doğumlu, Rusya'nın en büyük enerji şirketi Yukos'un Başkanı'ydı,

Politikaya gireceğini açıkladığında Putin'in hedefine oturdu,

25 Ekim 2003'te “dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı” suçlamasıyla tutuklandı,

Hapishaneden 2013'te Putin'in imzaladığı af ile çıktı,

Serbest bırakılmasında Almanya'nın Dışişleri eski Bakanı Genscher'ın katkısı oldu,

Uluslararası Af Örgütü'ne göre “düşünce mahkumu” ve 2015'ten bu yana Londra'da yaşıyor.

Milliyet

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