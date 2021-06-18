Sürgündeki eski Cumhurbaşkanı ülkesine döndü

Fildişi Sahili'nin sürgündeki eski Cumhurbaşkanı Gbagbo, 10 yılın ardından ülkesine geldi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) insanlığa karşı suç işlemekle yargılanan ve mart ayında aklanan Gbagbo, Brüksel'den havalanan tarifeli uçakla Abidjan'daki Felix Houphouet Boigny Havalimanı'na ulaştı.

Fildişi Sahili'nin sürgündeki eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo, 10 yılın ardından ülkesine geldi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) insanlığa karşı suç işlemekle yargılanan ve mart ayında aklanan Gbagbo, Brüksel'den havalanan tarifeli uçakla Abidjan'daki Felix Houphouet Boigny Havalimanı'na ulaştı.

Burada eşi, çocukları ve destekçileri tarafından karşılanan Gbagbo, daha sonra partisi Fildişili Halk Cephesi'nin (FPI) genel merkezine giderek, partililerle bir araya geldi. Burada kısa bir açıklama yapan Gbagbo, ülkesine dönmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, UCM'nin hakkındaki beraat kararını onamasının ardından 11 Mayıs'ta, 76 yaşındaki Gbagbo'nun ülkeye dönmekte özgür olduğunu duyurmuştu.

Gbagbo, 2010'daki cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettikten sonra uluslararası baskılara rağmen görevini, seçimi kazanan Ouattara'ya devretmeyince ülkede çatışma çıkmıştı.

Gbagbo ile Ouattara taraftarları arasındaki çatışmalarda, yaklaşık 3 bin kişinin öldüğü belirtiliyor.

İnsanlığa karşı işlenen suçlardan beraat

Seçim sonrası çıkan olayların sorumlusu olarak 11 Nisan 2011'de yakalanan Gbagbo, 30 Kasım 2011'de insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle UCM'ye sevk edilmişti.

UCM, bu suçla yargılanan ilk Cumhurbaşkanı Gbagbo hakkında, 15 Ocak 2019'da, olaylarla ilgili yeterli delil sunulamadığı gerekçesiyle beraat kararı vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.