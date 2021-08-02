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TIMETURK / DÜNYA / ''Süper varyant'' uyarısı: Her üç kişiden biri ölebilir

''Süper varyant'' uyarısı: Her üç kişiden biri ölebilir

İngiltere'de gerçekleştirilen araştırmada, Kovid-19’un Alfa, Beta, Delta ve Gama gibi daha bulaşıcı ve ölümcül varyantların birkaçının birleşmesiyle bir 'süper varyant' ortaya çıkarabileceği belirtildi.

3 Gün Önce
2021-08-02 18:07:38
''Süper varyant'' uyarısı: Her üç kişiden biri ölebilir

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İngiltere'de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE), koronavirüsün ortaya çıkabilecek yeni varyantları ile ilgili yeni bir rapor yayımladı.

'SARS-CoV-2'nin uzun vadeli değişimi' isimli araştırmada, olası senaryolar incelenirken, en korkunç senaryonun Alfa, Beta, Delta ve Gama gibi daha bulaşıcı ve ölümcül varyantların birkaçının birleşmesiyle bir 'süper varyantın' ortaya çıkması olarak belirtildi.

NTV'nin aktardığına göre, yayımlanan raporda, olası yeni koronavirüs varyantının yüzde 35'lik ölüm oranına sahip olan MERS kadar ölümcül olabileceğini aktarıldı.

Araştırmada ortaya çıkabilecek yeni varyant ile ilgili, 'aşılardan kaçması neredeyse kesin' ifadesi kullanılırken bilim insanları daha ölümcül bir varyant olasılığının 'gerçekçi bir olasılık' olduğunu ve İngiltere'nin ölüm oranının ilerlemesi üzerinde büyük bir etkisi olacağını belirtti.

EN İYİMSER SENARYO SOĞUK ALGINLIĞI GİBİ OLACAK

En iyimser senaryonun ise Kovid-19 mutasyonlarının sürmesi ile virüsün daha az ciddi hastalığa neden olma potansiyeline sahip olması 'uzun vadede gerçekçi bir olasılık' olarak değerlendirildi.

Bu senaryo ile ilgili araştırmacılar 'Başka bir deyişle, bu virüs soğuk algınlığına neden olan diğer insan koronavirüsleri gibi olacak, ancak ağırlıklı olarak yaşlılarda veya klinik olarak savunmasız kişilerde çok daha az şiddetli hastalık olacak' ifadelerine yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Rasim Aşıcı

Aşı olun !3,800 doz aşı bütün varyantlardan ve her türlü ölümden koruyor...Ölümsüzlük elinizde...

Fatih

Bu be lan millet asi olsun diye ne cikaracaklarini sasirdilar

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