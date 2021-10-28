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Sullivan: Biden ile Erdoğan'ın Glasgow'da görüşmesini bekliyorum

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Glasgow'da görüşmesini beklediğini belirterek, 'Şu anda bunu teyit edemem ancak şu anki beklenti bu.' açıklamasında bulundu.

1 Saat Önce
2021-10-28 23:14:16
Sullivan: Biden ile Erdoğan'ın Glasgow'da görüşmesini bekliyorum

ABD Başkanı Biden'a Avrupa ziyaretinde eşlik edecek olan Sullivan, Biden'ın uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan ile Biden'ın Glasgow'da görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Sullivan, "Biden ile Erdoğan'ın Glasgow'da görüşmesini bekliyorum. Şu anda bunu teyit edemem ancak şu anki beklenti bu." yanıtını verdi.

Sullivan, Türkiye'nin ABD'den F-16 talebine yaklaşımlarının ne olduğuna ilişkin ise "Bildiğiniz üzere Türkiye artık F-35 programında değil. F-16 programına gelince, ülkelerin nasıl savaş uçakları alacağına ilişkin uzun yıllardır uygulanan bir süreç var. Türkiye şimdi bu süreçte ve bu süreç devam edecek. Şu anda bu konuda söyleyecek başka bir şeyim yok." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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