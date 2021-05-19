Süleyman Soylu’dan istifa açıklaması... Sedat Peker'in fotoğrafını gösterdi

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'İşimi yapamadığımı düşündüğüm an bir dakika koltukta kalan namussuzdur' dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videoları Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

*Bizim milletimiz iftiraya uğramış bir millettir. Bu benim değil bir büyüğümüzün lafıdır. Bizim medeniyetimiz de iftiraya uğramıştır. İçeride bunların şakşakçıları, işbirlikçileri, bayileri hepsi var. Birtakım rakamlar vereceğim. Bu iddiaların nereden kaynaklandığını anlatacağım.

*Bağlantılarını, nereden kaynaklandığını, kimin yürüttüğünü görecekler. Söylediklerinin hepsi yalan. Türkiye tarihinin uyuşturucu ile ilgili en büyük mücadelesini yapıyor. Bu mücadelesinde Avrupa, Türkiye'yi her raporunda tebrik eder. Biz uyuşturucuda hem hedef hem transit ülkeyiz.

*Üç eroin rotası, birisi kuzey, birisi Balkan, biri de aşağıdan Afrika üzerinden Akdeniz'den güney rotası. Biz bu üç rotadan birisinde olmamıza rağmen Avrupa'nın yüzde 60 bazen 75 eroinini biz yakalarız.

*Bir doğal uyuşturucu bir de kimyevi sentetik uyuşturucu var, o da Batı'dan gider. Biz o rotanın da içerisindeyiz. Hem kendimiz hedef hem de transitiz. Dönem dönem bu iddialar yapılır.

*Sayın Kılıçdaroğlu bana ara sıra adam gönderir, sonra el altından başka işler yaptırmaya çalışır. Keşke bununla ilgili gönderseydi de doğrusunu anlatma fırsatına sahip olsaydık. Biz geçen yıl 2019'da 20 tondur. Biz neredeyiz AB'nin tamamı nerede? Bugün 1.9-2, şu anda yakaladığımız kokain 1.961. Bonzai, extazy, captagona kadar. Şu anda cezaevlerinde 93 bin kişi uyuşturucudan tutukludur.

FOTOĞRAF GÖSTERDİ

Bataklık operasyonunun içerisinde FETÖ bağlantısı da var ve biz buna ulaştık” diyen Soylu, Çetin Gönen ve Sedat Peker'in fotoğrafını göstererek “Yine bu fotoğraftaki kişiler de operasyon içerisinde bulunuyor” dedi.

Kolombiya'da geçen yıl 10 Haziran'da yakalanan uyuşturucunun İzmir'e değil İstanbul Ambarlı'ya geleceğini ifade eden Soylu, buradan da Balkanlara daha olacağını söyledi.

İSTİFA AÇIKLAMASI

Soylu, “İşimi yapamadığımı düşündüğüm an bir dakika koltukta kalan namussuzdur” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.