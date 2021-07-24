Suikastten Fransız askerler çıktı

Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina'ya suikast hazırlığıyla ilgili olarak emekli 2 Fransız asker gözaltına alındı. Emekli askerlerden birisi Fransa'ya gitmeye çalışırken havalimanında, diğeri de evinde 225 bin avro nakitle yakalandı.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'ya suikast hazırlığındaki kişiler arasında 2'si emekli asker 3 Fransız vatandaşının olduğu ortaya çıktı.

Güvenlik Bakanı Rodellys Randrianarison, düzenlediği basın toplantısında, güvenlik güçlerinin 20 Temmuz gecesi birçok noktaya eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarda çok sayıda silah ve yüklü miktarda para ele geçirildiğini söyledi.

Randrianarison, gözaltına alınan 6 kişiden 2'sinin Madagaskar-Fransız vatandaşı olduğunu doğrularken, 1 kişinin Fransız, 3 kişinin de Madagaskar vatandaşı olduğunu ifade etti.

‘FRANSIZ ORDUSUNDA ÇALIŞIYORLAR'

Çifte vatandaş Fransızların daha önce Fransız ordusunda çalıştıklarını bildiren Randrianarison, bu kişilerin aylardır polis tarafından takip edildiğini dile getirdi.

Randrianarison, ele geçirilen evrakta suikast planına ilişkin finansmanın ticari aktivite gibi gösterilerek gizlendiği bilgisini verdi.

‘SUİKAST PLANI İÇİN 5 MİLYON AVRO İSTENMİŞ'

Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın özel danışmanı Patrick Rajoelina da Amerikan basınına yaptığı açıklamada, ordu içinden bazı grupların da desteğiyle bir darbe planı üzerinde çalışıldığının 1 yıldır bilindiği söyledi.

‘ULUSLARARASI PETROL ŞİRKETLERİ…'

Rajoelina, böyle bir planın sadece 6 kişi tarafından gerçekleştirilemeyeceğine dikkati çekerek, "Madagaskar'da faaliyet gösteren uluslararası petrol şirketlerinin bu kişilerle temasa geçtiğini tespit ettik. Bu kişilerin 5 milyon avroluk bir finansman aradığı da belgelendi. Yapılan operasyonlarda 250 bin avro ele geçirildi. Peki bu paranın geri kalanı nerede?" dedi.

1'İ DENİZCİ, DİĞERİ PARAŞÜT EĞİTMENİ

Yerel basında çıkan haberlerde ise Cumhurbaşkanı Rajoelina'ya suikast hazırlığındaki 2 Fransız emekli askerin kimlikleri ve ülkede ne yaptıklarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, emekli albay Philippe Marc François, Fransız ordusunda bahriye ve özel kuvvetlerde görev yaptı.

Fransız ordusunun Çad'daki mekanize bir birliğini de yöneten François, Fransa'ya dönmek üzereyken başkent Antananarivo'daki Ivata Havalimanı'nda yakalandı.

Bir diğer emekli Fransız asker Paul Maillot Rafanoharana'nın da paraşütçü komando eğitmeni olduğu belirtildi.

BAŞBAKAN OLMAYI BEKLİYORDU

Antananarivo Başpiskoposu Odon Razanakolona'nun da danışmanı olan Rafanoharana, aynı zamanda enerji alanında faaliyet gösteren "Benchmark Advantage" isimli şirkete de danışmanlık hizmeti verdi.

Rafanoharana, Madagaskar'daki sivil geçiş yönetiminin cumhurbaşkanı olan Rajoelina'nın 2009'dan 2014'e kadar diplomatik danışmanlığını da yaptı.

Politika ile bağlantısı hiç kopmayan 57 yaşındaki çifte vatandaş Rafanoharana'nın yakın çevresine, yakında yapılacak kabine değişikliğiyle mevcut Başbakan Christian Ntsay'ın yerine getirileceğini söylediği öğrenildi.

Haberlerde, Rafanoharana'nın evinde 4 valize yerleştirilmiş halde 225 bin avro ele geçirildiği kaydedildi.

Rafanoharana ve François'nın Aralık 2020'de Tsara First isimli bir yatırım fonu kurdukları da ortaya çıktı.

SUİKAST NASIL YAPILACAKTI?

Ele geçirilen belgelere göre, suikast hazırlığı, Madagaskarlı üst düzey askerler tarafından görevlendirilmiş ve Afrika'da istikrarı bozmaya yönelik askeri eylemlere aşina 15 kişilik bir komando grubunun ülkeye gelmesiyle başlayacaktı.

HAİTİ CUMHURBAŞKANI MOİSE SUİKASTIYLA BENZER NOKTALAR

Kamuoyunda yapılan yorumlarda ise olayın planlanma şeklinin, şaşırtıcı şekilde 7 Temmuz'da öldürülen Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikastına benzediğine işaret edildi.

Öte yandan, ülkenin bağımsızlık günü olan 26 Haziran'da Jandarma Genel Komutanı ve Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın sağ kolu Richard Ravalomanana'ya düzenlenmesi planlanan suikast girişiminin engellendiği duyurulmuştu.

EMEKLİ FRANSIZ ASKERLERİN ADI İLK KEZ GEÇİYOR

Madagaskar'da 2009'da yapılan askeri darbe sırasında muhalefet lideri olan 47 yaşındaki Rajoelina, 2014'e kadar sivil geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

Rajoelina, Aralık 2018'deki seçimden zaferle çıkarak 2019'da Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Eski Fransız sömürgesi olan Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar, bağımsızlığını kazandığı 1960'dan bu yana siyasi istikrarsızlık ve darbeler yaşasa da ilk kez emekli Fransız askerlerin ismi böyle bir olayda geçiyor.

Yaklaşık 27 milyon nüfusa sahip Madagaskar'da 26 bin Fransız vatandaşı yaşıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.