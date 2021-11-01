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TIMETURK / DÜNYA / Suikastçi böcekler, avını yakalamadan önce uyguladığı ölümcül taktik!

Suikastçi böcekler, avını yakalamadan önce uyguladığı ölümcül taktik!

'Suikastçi Böcekler’ olarak bilinen iplik bacaklı Assassin böcekleri, ölümcül bir saldırıdan önce dikkatlerini dağıtmak için örümceklere dokunur, sonra da kurbanını avlamak için anten vuruşlarını kullanır.

2 Saat Önce
2021-11-01 09:55:45
Suikastçi böcekler, avını yakalamadan önce uyguladığı ölümcül taktik!

‘Suikastçi Böcekler' olarak bilinen iplik bacaklı Assassin böcekleri, isimlerinin hakkını verir. Böcekler, diğer küçük omurgasızları ustaca takip eder ve onları zehirli bir hortumla dürterek öldürür. Hatta bazı türleri, örümcek avlarken garip bir numara kullanır.

Biological Journal of the Linnean Society'de yer alan habere göre, suikastçı böcekler, önce antenlerini kullanarak örümceklere dokunuyorlar. Zehirli bir darbe yapmasına izin verecek kadar örümceklerin kafasını karıştırıp, avına karşı son öldürücü hamlesini gerçekleştiriyorlar.

Bulgular, Suikastçi böceklerin tehlikeli avları hedeflerken geliştirdikleri bazı karmaşık av taktikleri hakkında fikir veriyor.

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İplik bacaklı böcekler, özellikle çete suikastçı böceklerin bir alt ailesidir ve bazı türleri hayatlarını, çoğu böceğin kaçındığı bir yerde, örümcek ağlarında geçirir.

Böcekler sessizce örümceğin ördüğü ipeği boyunca sürünür, ağın mimarının dikkatini dağıtmadan önce titreşimlerinin iyi huylu görünmesine özen gösterir, sonra da örümcekleri ön ayaklarıyla yakalar ve ani bir hareketle onlara zehir enjekte eder.

Ekolojistler Anne Wignall ve Fernando Soley, Stenolemus suikastçı böceklerinin iki türünün örümcek avını izlerken, böceklerin, çok yakın mesafeye geldiklerinde antenlerini örümceklere hafifçe vurma alışkanlığını not ettiler.

Yeni Zelanda, Albany'deki Massey Üniversitesi'nden Wignall ise, av çalmanın gerçekten garip bir şey olduğunu belirterek, “Suikastçi böceklerin, avını yakalamak için uyguladığı taktik bizi etkiledi. Kesinlikle çok büyüleyiciydi” dedi.

Kaynak: sciencenews-org

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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