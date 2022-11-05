Suikast girişimi sonrası İmran Han sessizliğini bozdu!

Pakistan'da eski başbakan İmran Han silahlı saldırıda yaralanmasının ardından ilk kez konuştu.

Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han'ın seçim konvoyuna ateş açılmış, Han bu saldırıdan ayağı yaralı bir şekilde kurtulmuştu.

İmran Han tedavi gördüğü Lahor'daki Shaukat Hanum Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Han iyileşir iyileşmez protesto gösterilerine başlayacağını duyurdu.

Konuşmasında Han, Vezirabad'a yola çıkmadan bir gün önce kendisine yönelik bir suikast planı olduğuna dair bilgi aldığını ifade etti.

Han destekçilerinden gösterilere devam etmelerini istedi. .