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Suga: 74 yıllık anayasada revizyona ihtiyaç var

Japonya Başbakanı Suga, 'Şu anki anayasanın kabul edilmesinin üzerinden 70 yıldan fazla geçti. Zamana ayak uydurmayan ve eksiklik bulunan kısımlarında revizyonlar yapılması gerekiyor' dedi.

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04.05.2021 09:14:47
Suga: 74 yıllık anayasada revizyona ihtiyaç var

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, iktidar ve muhalefet iş birliğiyle ülkesinin anayasasının "eksik kısımlarının" değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

74 yıl önce yürürlüğe giren Japonya Anayasası'nın yıldönümünde video mesaj yayımlayan Başbakan Suga, "anayasanın çağa uymayan kısımlarında revizyon gerektiğini" söyledi.

Suga, "Şu anki anayasanın kabul edilmesinin üzerinden 70 yıldan fazla geçti. Zamana ayak uydurmayan ve eksiklik bulunan kısımlarında revizyonlar yapılması gerekiyor." dedi

İktidar ile muhalefet partilerinin topluma anlayış derinliği sağlayacak tartışmaları ele alması gerektiğini kaydeden Suga, "İlk adım olarak ulusal referandumlara yönelik kanun çıkarmayı hedeflemeliyiz." diye konuştu.

Ana muhalefet Anayasal Demokrat Partisi (CDP) lideri Edano Yukio ise mesajında, anayasaya göre bireylerin "görgülü ve erdemli bir hayat" hakkı bulunduğuna dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında bu hakların zarar gördüğünü belirten Edano, hükümetin politikalarının sosyal refah ve kamu sağlığını genişletmesi gerektiğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan