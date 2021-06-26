Sudan ve Mısır orduları mutabakat zaptı imzaladı

Sudan ve Mısır orduları arasında iki ülke Genelkurmay Başkanlarının yaptığı görüşme sırasında askeri iş birliği konusunda mutabakat zaptı imzalanırken, Hartum’da gerçekleşen görüşmeler sırasında imzalanan askeri işbirliği anlaşmasının detayları açıklanmadı.

SUNA haber ajansına göre, dün Hartum'da Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman el-Hüseyin ile Mısır Genelkurmay Başkanı Muhammed Ferid Hicazi arasında yapılan görüşmeler sırasında askeri işbirliği için mutabakat zaptı imzalandı.

Sudan Genelkurmay Başkanı, iki ordu arasındaki ilişkilerde yaşanan dikkate değer gelişmeyi övgüde bulunarak, Mısır Silahlı Kuvvetleri'ne Sudan'a verdikleri büyük destek ve işbirliği için teşekkür etti. Hicazi ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini vurguladı ve ziyaretinin daha önce kararlaştırıldığı üzere iki ülke arasındaki askeri anlaşmaların gözden geçirilmesi çerçevesinde geldiğini kaydetti.

Sudan-Mısır askeri yakınlaşmasının hızı son zamanlarda arttı. Geçtiğimiz Mart ayında iki ordu, eğitim ve sınır güvenliği alanlarında askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı.

İki ülke arasındaki askeri heyetlerin ziyaretleri, istikrarlı bir şekilde değişim yaşadı. İki ülke Sudan'ın başkenti Hartum'un kuzeyindeki Marva Hava Üssü'nde Aralık 2020 ve Mart 2021'de Nil Kartalları 1 ve 2 olarak bilinen askeri tatbikatlar gerçekleştirdi.

26 ila 31 Mart tarihleri arasında iki ülkenin kara ve hava savunma kuvvetlerinin katılım sağladığı ve Nil Koruyucuları adı verilen savaş tatbikatı düzenlendi.

Sudan ile Mısır arasındaki askeri ilişkilerinin gelişimi, Nahda Barajı krizinin patlak vermesi ve Sudanlıların Etiyopya'nın pozisyonuna yönelik eleştirilerinin yoğunlaşması, Hartum ile Addis Ababa arasındaki sınır krizinin patlak vermesi ve Sudan ordusunun geçtiğimiz Kasım ayında Etiyopya milisleri tarafından kontrol edilen Faşka bölgesi sorunu ile aynı zamana denk geldi.

Sudan, Mısır ve Etiyopya'nın Nahda Barajı sorununu askeri olarak çözmek istemediklerine dair güvence vermesine rağmen, sınır çatışmaları ve anlaşmazlıkların büyümesinden endişe ediliyor.

Özellikle Etiyopya ordusunun Sudan sınırındaki Tigray bölgesinde başlattığı savaş ve hali hazırda devam eden çatışmalardan kaçan on binlerce insanın Sudan'a akını sonrasında güvenlik konusundaki endişeler artış gösterdi.

Kaynak: Şarkul Avsat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.