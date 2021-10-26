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TIMETURK / DÜNYA / Sudan ordusu komutanı: Başbakan benim yanımda

Sudan ordusu komutanı: Başbakan benim yanımda

Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk’un güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu ve yakında evine döneceğini açıkladı.

48 Dakika Önce
2021-10-26 17:43:19
Sudan ordusu komutanı: Başbakan benim yanımda

Sudan'da OHAL ilan eden ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, açıklamasında, "Ülkeyi iç savaşa sürükleyen ve birliğini tehdit eden, nefret ve ırkçılık söyleminde bulunanlar vardı." ifadesini kullandı.

Geçici hükümete karşı protestoların sürdüğü Doğu Afrika ülkesi Sudan'da bir grup askerin ülkenin yönetimindeki koalisyon hükümetinin liderleri ile kabine üyesi çok sayıda bakanı tutukladığı bildirildi. Geçici hükümetin başbakanı Abdullah Hamduk'un da ev hapsine alındığı belirtildi.

Reuters'e konuşan Hamduk'un yakınları, askeri birliklerin Hamduk'un basın danışmanının evine sabah saatlerinde baskın düzenlediğini ve Hamduk'u burada gözaltına aldığını açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nden (FFC) yöneticilerin de bulunduğu kaydedildi.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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