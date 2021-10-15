Sudan mahkemesinden Burhan’a ret

Sudan’da bir mahkeme, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan’ın yargı yetkisi olmadığı gerekçesiyle temyiz başvurusunu reddetti

Sudan'da bir mahkeme Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın tümgeneral rütbesindeki emekli bir askeri ‘orduya hakaret etmekle' suçlanmasının ardından şahsın beratı sonrası açtığı temyiz başvurusunu reddetti. Mahkeme, Burhan'ın ordu komutanı olmasının davanın açılmasını hukuka uygun hale getirmediğini, kendisinin bir Egemenlik Konseyi yetkilisi olduğunu bildirdi.

Söz konusu mahkeme, Egemenlik Konseyi Başkanlığı'nı yürüten Abdulfettah el-Burhan'ın başkomutan olmadığı gerekçesiyle temyiz başvurusunun reddine karar vererek, geçiş dönemini düzenleyen anayasal belgenin başkomutan değil ordunun yüksek komutanı konumunu içerdiğini bildirdi ve Egemenlik Konseyi'nin kararları tek başına değil üçte ikilik çoğunlukla alabileceğini kaydetti.

Emekli Tümgenerel Ahmed Muhammed İdris'in savunma avukatı Reşid el Serrac dün konuyla ilgili Şarku'l Avsat'a yaptığı açıklamada, Hartum'un kuzeyindeki Bilişim Mahkemesi'nin Egemenlik Konseyi'ne bu statüyü veren anayasal belgeye göre, Burhan'ın tek başına Sudan Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı statüsüne sahip olmadığı gerçeğine dayanarak başvuruyu reddettiğini belirtti.

Mahkeme, Burhan'ın Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanı olmadığını ancak Egemenlik Konseyi'nin bir üyesi olduğunu vurguladı. Serrac ise, geçiş dönemini düzenleyen anayasanın 11 ve 12 maddelerinde, Burhan'ın bu süreçte davanın görülmesi için korgeneral değil ordunun başkomutanı olması gerektiğini söyledi.

15 Nisan'da Abdulaali Bakire başkanlığındaki Bilişim Mahkemesi, Tümgeneral Ahmed Muhammed İdris'in orduya hakaret suçlamasından Burhan'ın yetkisizlik sebebiyle yazılı beyanını ispattan saymayarak berat etmesine karar verdi. Sudan Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 34/2 maddesine göre, mahkeme delil yetersizliği sebebiyle İdris'in masum olduğuna karar verirken, Burhan ise kararı temyize götürmüştü.

Kaynak: Şarkul Avsat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.