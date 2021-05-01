Sudan İslami Hareketi Genel Sekreteri Hasan son yolculuğuna uğurlandı

Sudan’da, 1989 darbesinde rolü olduğu gerekçesiyle tutulduğu hapishanede rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Sudan İslami Hareketi Genel Sekreteri Zübeyir Ahmed el-Hasan'ın cenazesi, yüzlerce kişinin katıldığı törenle başkent Hartum’da toprağa verildi.

Sudan'da, 1989 darbesinde rolü olduğu gerekçesiyle tutulduğu hapishanede rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Sudan İslami Hareketi Genel Sekreteri Zübeyir Ahmed el-Hasan'ın cenazesi, yüzlerce kişinin katıldığı törenle başkent Hartum'da toprağa verildi.

Hasan'ın naaşı, başkentin doğusundaki Burri bölgesindeki evinden alınarak Menşiyye Köprüsü yakınındaki mezarlığa getirildi.

İslami Hareket destekçileri, "Zübeyir şehittir. Laikler bizi yönetemez." şeklinde sloganlar attı.

Sudan İslami Hareketi Genel Sekreteri Zübeyir Ahmed el-Hasan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından eski İslami Hareket lideri Hasan Turabi'nin mezarının yakınına gömüldü.

Savcılık, Hasan'ın hastanede kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Hareketin Genel Sekreterliğini 2012'den bu yana yürüten Hasan ve çok sayıda İslami Hareket lideri, 11 Nisan 2019'daki askeri darbenin ardından 24 Temmuz 2019'da gözaltına alınmıştı.

Hasan, Ömer el-Beşir'in, seçilmiş ilk başbakanı devirerek göreve geldiği 1989 darbesinin planlayıcıları arasında olmakla suçlanıyordu.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir ve döneminin üst düzey isimleri, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve anayasayı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'den bu yana yargılanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.