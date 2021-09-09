DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Gani, halkından özür diledi
Milli Atlet Derya Ateşli
Altında yön bugün belli olacak
Rusya'nın Kuzey Akım 2 zaferi
15 bin öğretmen ataması branş dağılımı (tahmini) | 15 bin öğretmen atamasında hangi branştan kaç kişi atanacak?
Müteahhitlerden boykot kararı: Tüm Türkiye'deki inşaatlar durduruldu
Yunanistan'ın geri ittiği 18 göçmen kurtarıldı
Türksat 5B uzaya çıkmadan ilk anlaşması imzalandı
15 bin öğretmen atamasında 2020 KPSS puanı geçerli mi? 15 bin öğretmen ataması ek atama mı?
Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın kararlarına odaklandı
Sudan ile Etiyopya arasında yeni kriz
15 bin öğretmen atması kontenjan ve branş dağılımı | Hangi branştan kaç kişi atanacak?
Barlas: Standardı yükseltirken, hayatı da ucuzlatalım
Yargıtay, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bir karara imza attı
Nagehan Alçı: Türkiye toplumu hızla sekülerleşiyor

TIMETURK / DÜNYA / Sudan ile Etiyopya arasında yeni kriz

Sudan ile Etiyopya arasında yeni kriz

Sudan ile Etiyopya sınırındaki Tekeze nehrinde onlarca cesedin bulunması üzerine Hartum hükümeti, Etiyopya Büyükelçisi Yibeltal Aemero'yu Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

1 Saat Önce
2021-09-09 09:02:04
Sudan ile Etiyopya arasında yeni kriz

Sudan ile Etiyopya sınırındaki Tekeze nehrinde onlarca cesedin bulunması üzerine Hartum hükümeti, Etiyopya Büyükelçisi Yibeltal Aemero'yu Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, nehrin Sudan tarafında 26 Temmuz ile 8 Ağustos arasında 29 cesedin bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Etiyopya Büyükelçisi Aemero'nun 30 Ağustos'ta Bakanlığa çağrıldığı ve Sudan'da Setit, Etiyopya'da ise Tekeze olarak bilinen nehirde bulunan cesetlerle ilgili bilgi verildiği kaydedildi.

Nehirde bulunan cesetlerin, Etiyopya'nın kuzeyinde yaşayan ve merkezi hükümet ile silahlı mücadeleye girişen Tigray etnik grubuna ait olduğu belirtildi.

Tekeze nehrinde onlarca cesedin bulunduğuna dair haberler geçen ay gündeme gelmişti. Etiyopya hükümeti ise konuyla ilgili bir açıklama yapmamıştı.

- 2 milyon kişi yerinden oldu

Federal ordu ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçraması sonrası bölgede insani kriz devam ediyor.

Yaklaşık 2 milyon kişinin çatışmalar yüzünden yerinden olduğu eyalette, 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş