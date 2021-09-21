DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2021 AÖF kayıt yenileme tarihi | AÖF kayıtları ne zaman yenilenecek? AÖF kayıt yenileme güz dönemi ücreti ne kadar?
İki dil bilen çocukların daha verimli düşündüğü ortaya çıktı
Belgelenmiş ilk vaka: Dağ keçisi boz ayının sonunu getirdi
'Asırların hayali' için geri sayım başladı'
Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlayacak? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman hangi gün yayınlanacak?
Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına aday
Almanya: 'Denizaltı krizi' AB için alarm verici
Moody's: ABD ve Çin ekonomisinin, Avrupa ekonomisine etkileri olacak
Sudan hükümeti: Ömer el-Beşir'in destekçilerinin darbe girişimini önledik
Temelli: Tweet'im kişisel görüşümdür, partiyi bağlamaz
Yeni normalin üretim süreçlerinde Co-bot yatırımı önem kazanıyor
Takibe düşen kredi miktarı 2.2 milyar TL'ye yükseldi
VakıfBank, yeni müşterilerini özel mevduat kampanyalarıyla karşılıyor
'Türkiye'nin Mühendis Kızları' SOCAR Türkiye iş birliğiyle güçleniyor
Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sadakatsiz yeni sezon yeni sezon 32. bölüm ne zaman başlayacak?

TIMETURK / DÜNYA / Sudan hükümeti: Ömer el-Beşir'in destekçilerinin darbe girişimini önledik

Sudan hükümeti: Ömer el-Beşir'in destekçilerinin darbe girişimini önledik

Sudan hükümeti, eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in destekçilerinin askeri darbe girişiminin önlendiğini ve ülkede durumun kontrol altına alındığını açıkladı.

1 Saat Önce
2021-09-21 14:36:58
Sudan hükümeti: Ömer el-Beşir'in destekçilerinin darbe girişimini önledik

Sudan hükümeti, eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in destekçilerinin askeri darbe girişiminin önlendiğini ve ülkede durumun kontrol altına alındığını açıkladı.

İlk olarak devlet televizyonundan yapılan açıklamada, "Başarısız bir darbe girişimi oldu ve halk buna karşı çıkmalı" denildi, başka ayrıntı verilmedi.

Üst düzey bir hükümet yetkilisi Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, darbe girişiminde bulunanların devlet radyosu binasını ele geçirmeye çalıştığını ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Üst düzey bir askeri yetkili ise bir grup subayın darbe girişiminde bulunduklarını ve "derhal görevden alındıklarını" belirtti.

Ekran Resmi 2021-09-21 14.37.43

Sudan Haber Ajansı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Konseyi'ndeki bir yetkili bugün sabahın erken saatlerinde darbe girişiminin önlendiğini ve durumun kontrol altına alındığını söyledi. Yetkiliye göre darbe girişimine karışanlar gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor" ifadeleri yer aldı.

Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Faki, de darbe girişimine karışan zanlıların sorgusunun devam ettiğini açıkladı.

Başkent Hartum'un merkezinde trafiğin normal olduğu belirtiliyor.

Sudan güvenlik güçleri Nil Nehri üzerindeki Hartum'u ülkenin en büyük ikinci kenti Omdurman'a bağlayan köprüleri kapattı.

Ömer el-Beşir darbeyle devrilmişti

Sudan, Ömer el-Beşir'in devrildiği Nisan 2019'daki darbe sonrası kurulan geçiş hükümeti tarafından yönetiliyor. Bu hükümette hem siviller hem de askerlerin temsilcileri bulunuyor.

Son aylarda Sudan yönetimi, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç alabilmek için bazı ekonomik önlemler almıştı.

IMF destekli önlemlere ve hayat pahalılığına karşı çeşitli gösteriler düzenlenmişti.

Kaynak: BBC Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş