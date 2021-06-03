Sudan'dan Rusya'ya iptal sinyali

Rusya ile askeri üs anlaşmasını gözden geçirdiklerini söyleyen Sudan Genelkurmay Başkanı Hüseyin, 'Rusya ile yapılan anlaşma ülkeye zarar veren bazı maddeler içeriyor. Anlaşma iptal edilebilir ya da değiştirilebilir' dedi.



HARTUM (AA) - Sudan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed Osman el-Hüseyin, ülkesinin, Kızıldeniz'deki askeri üs inşası da dahil Rusya ile askeri anlaşmaları gözden geçirme sürecinde olduğunu duyurdu.

Hüseyin, Mavi Nil televizyonuna yaptığı açıklamada, Sudan ordusunun, yıllarca uygulanan ABD yaptırımları nedeniyle Rusya'ya yöneldiğini ve son yıllarda askeri çıkarları kapsamında Moskova yönetimi ile bağlantı kurduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin ile 20 Mayıs'ta başkent Hartum'da görüştüklerini ifade eden Hüseyin, "(Rusya ile askeri üs anlaşması) Anlaşma henüz Yasama Meclisine sunulmadı ve onaylanmadı. Bunu, anlaşmayı gözden geçirme fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Rusya ile askeri üs anlaşmasını gözden geçiriyoruz. Anlaşma iptal edilebilir ya da değiştirilebilir." dedi.

-"Anlaşma ülkeye zarar veren bazı maddeler içeriyor"

Hüseyin, Sudan'ın çıkarları için müzakereleri sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Rusya ile yapılan anlaşma ülkeye zarar veren bazı maddeler içeriyor." diye konuştu.

ABD ile ilişiklerinin eski haline dönmeye başladığını belirten Hüseyin, Washington ile ilişki kurmaya ve iş birliğine açık olduklarını kaydetti.

ABD yönetimi, Sudan'ı 14 Aralık 2020'de "teröre destek veren ülkeler listesinden" çıkarmıştı.

- Sudan-Rusya arasındaki askeri anlaşma

Askeri darbeyle 2019'da devrilen eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Kasım 2017'de Moskova'ya yaptığı ziyarette, iki ülke askeri alanda eğitim, deneyim alışverişi ve savaş gemilerinin iki ülkenin limanlarına girişi ile ilgili iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Kasım 2020'de Sudan'da nükleer enerji ünitelerine sahip gemileri barındırabilecek bir Rus üssünün kurulmasını onaylamıştı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Sudanlı üst düzey bir yetkili, 29 Nisan'daki açıklamasında, Ömer el-Beşir başkanlığındaki eski yönetim ile Moskova arasında imzalanan ve Sudan'ın liman kenti Port Sudan'da bir Rus askeri üssü inşa edilmesini kapsayan anlaşmanın askıya alındığını duyurmuştu.

Sudan'ın, böylece eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir döneminde Rusya ile imzalanan askeri anlaşmaları, Port Sudan Limanı'nda yapılacak Rus askeri üssün inşasını ve Flamingo Deniz Üssü'nde Rusya'ya ait askeri konuşlanmayı durdurduğu belirtilmişti.

Basında çıkan ve Sudanlı yetkililere dayandırılan haberlerde, Rusya ile yapılan askeri anlaşmaların, (henüz oluşturulamayan) Geçici Yasama Meclisinin onayıyla süreceği ifade edilmişti.

Ancak aynı dönemde Rusya'nın Hartum Büyükelçiliği de Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentinde Rus savaş gemileri için lojistik ve teknik destek merkezi inşası edilmesi için Sudan ve Rusya arasında anlaşmanın dondurulduğuyla ilgili haberlerin asılsız olduğunu açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.