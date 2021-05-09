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Sudan'dan ABD ve Çin'e ''Hedasi Barajı'' resti

Sudan, ABD'li ve Çinli yetkililere Hedasi Barajı’nın yeniden doldurulmasını kabul etmediklerini belirtti.

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09.05.2021 18:33:20
Sudan'dan ABD ve Çin'e ''Hedasi Barajı'' resti

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Konseyin Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu Hımidti, ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey D. Feltman'ı kabul etti.

Hımidti, ülkesinin Etiyopya'daki baraj konusunda tüm tarafları bağlayıcı bir anlaşmaya varılmasının gerekliliği konusundaki tutumunun sabit olduğunu belirtti.

ABD Temsilcisi Feltman da başarılı olabilmesi için Sudan ile koordinasyon ve iş birliğinin önemine işaret etti.

SUDAN'DAN ÇİN'E ETİYOPYA'YA BASKI YAPMASI ÇAĞRISI

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile telefon görüşmesinde son gelişmeler ve özellikle Hedasi Barajı meselesini ele aldı.

Anlaşma olmadan barajın tekrar doldurulmasını içeren tek taraflı adımları reddettiklerini ifade eden Sudan Dışişleri Bakanı, Çin'den Etiyopya'ya baskı yapmasını ve ülkesini desteklemesini istedi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de Sudan'ın baraj konusundaki tavrını anladığını belirterek bir an önce anlaşmaya varılmasının önemine dikkati çekti.

Mısır ve Sudan, çıkarlarının ve güvenliklerinin etkilenmemesi için üçlü anlaşmada ısrar ederken, Etiyopya anlaşma olmasa da barajı temmuz ayında ikinci kez doldurmak istiyor.

Feltman, Hedasi Barajı krizi ve Sudan-Etiyopya sınır anlaşmazlığı gibi askıdaki meselelere barışçıl çözümler sunmak amacıyla 5 Mayıs'ta Mısır, Sudan, Eritre ve Etiyopya'yı kapsayan bölge turuna çıkmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan