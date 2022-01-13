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TIMETURK / DÜNYA / Sudan'daki protestolar devam ediyor

Sudan'daki protestolar devam ediyor

Sudan'da ordunun 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalesine ve sonrasında aldığı kararlara karşı düzenlenen protestolarda 1 polis ile 1 gösterici hayatını kaybetti.

25 Dakika Önce
2022-01-13 21:54:15
Sudan'daki protestolar devam ediyor

Direniş Komitelerinin çağrısıyla binlerce sivil yönetim yanlısı, bugün başkent Hartum ve bazı şehirlerde sokağa çıktı.

Hartum'daki Şerveni bölgesinde toplanan ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen protestocular, askeri darbe karşıtı slogan atarak, yönetimin bir an önce ve tamamen sivillere devredilmesini istedi.

Sudan polisi, "tam sivil yönetime geçiş" talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yüşüyüşe geçen askeri darbe karşıtı göstericileri gaz ve ses bombalarıyla dağıttı.

Polisin müdahalesi sonucu onlarca gösterici gazdan etkilendi.

Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü protestolarda başkent Hartum'un kuzeyindeki Bahri kentinde gerçek mermiyle 1 gösterici hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamada ise 1 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.

25 Ekim'den bu yana 64 kişi yaşamını yitirdi

Ülkede 25 Ekim 2021'den bu yana devam eden protestolarda, yüzlerce gösterici gerçek mermi, ses ve gaz bombalarıyla yaralandı, 64 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

Birleşmiş Milletler 10 Ocak'ta, Doğu Afrika bloğu Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi IGAD ise 11 Ocak'ta siyasi krizin çözümü için girişim başlatmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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