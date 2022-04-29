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Sudan’daki çatışmalarda ölü sayısı 200’ü geçti

Batı Darfur İnsani ve Sağlık Acil Durum Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Cineyne kentindeki Kıreynik kasabasında 24 Nisan'da Afrika ve Arap asıllı kabileler arasında başlayan çatışmalarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralının yanı sıra 60 bine yakın kişi yerlerinden oldu.

28 Dakika Önce
2022-04-29 07:32:33
Sudan’daki çatışmalarda ölü sayısı 200’ü geçti

Komite, 18 tonluk tıbbi malzeme, ilaç ve diğer insani yardım malzemelerinden oluşan 4 uçağı bölgeye ulaştırdı.

Uluslararası yardım kuruluşları ile temaslarının sürdüğünü aktaran komite, çağrılara olumlu yanıt aldıklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), sivillerin öldürülmesini kınamış, şiddetin bir an önce sona ermesi ve şeffaf bir soruşturma açılmasını talep etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü de Sudan'ın Batı Darfur'da ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinde kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor, binlerce kişi ise yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgede, kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

BM rakamlarına göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleri ile silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda 3 milyon kişi evinden oldu, 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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