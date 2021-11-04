Sudan’da sivil yönetim talebiyle protestolar sürüyor

Sudan'da ordunun geçiş yönetiminin sivil kanadına yaptığı askeri müdahaleye karşı protestolar sürüyor.

Protestocular başkent Hartum'un Burri bölgesinde, askerin yönetimden çekilmesi ve iktidarın sivillere devredilmesi için gösteri düzenledi.

Sudan Direniş Komitelerince düzenlenen gösteride yollar trafiğe kapatıldı.

Eylemciler, "Askeri yönetime hayır" şeklinde slogan attı.

Göstericilerden Cafer Zerrug, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Asker tarafından özgürlüğümüze karşı alınan bütün kararları reddedeceğiz. Şu anki olaylar, Aralık 2018'deki gösterilere çok benziyor. Askerler 25 Ekim'de tekrar darbe yaptı." diye konuştu.

Gösterilerin sabah ve akşam devam edeceğini dile getiren Zerrug, 25 Ekim öncesine dönene kadar protestoların süreceğini belirtti.

İmad Acac ise "Askerin yönetimini kabul etmiyoruz." diyerek isteklerinin askerin yönetimden çekilmesi, geçiş döneminden sapılmaması ve askerlerle pazarlığa girilmemesi olduğunu kaydetti.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı. Sudan'da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, ordu ile herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.