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Sudan’da protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi
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TIMETURK / DÜNYA / Sudan’da protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi

Sudan’da protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi

Sudan polisi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürümek isteyen 'darbe' karşıtlarını göz yaşartıcı gazla dağıttı.

1 Saat Önce
2021-11-30 18:15:06
Sudan’da protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi

Sudan Direniş Komitelerinin çağrısıyla başkent Hartum'un farklı noktalarında toplanarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru ilerleyen yüzlerce protestocu, 25 Ekim'deki askeri müdahale ve görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk ile ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan arasında imzalanan siyasi anlaşmayı kınayan sloganlar attı.

Polis, sarayın güney kapısı çevresinde toplanan kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Eylemciler, polisin müdahalesinin ardından ara sokaklara dağıldı.

Başkent Hartum'un yanı sıra kuzeydeki Atbera, doğudaki Kesele, Port Sudan ve orta kesimdeki Medeni'de de benzer gösteriler gerçekleştirildi.

Gösterilerde 43 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da ordunun 25 Ekim'de hükümeti feshedip, Başbakan dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da Burhan ile görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal ederek, teknokrat hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Karara tepki gösteren eski sivil iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri, Sudan Direniş Komiteleri, Sudan Meslek Odaları Birliği ve bazı siyasi partiler, iktidar sivillere devredilene kadar barışçıl direniş ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, 25 Kasım'daki gösterilerde başına aldığı cop darbeleri sonucu yaralanan 21 yaşındaki Nurullah Hamad Beşir'in bugün hayatını kaybetmesiyle olayların başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e yükseldiğini duyurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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