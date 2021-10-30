Sudan'da ordu çok sayıda büyükelçiyi görevden aldı

Sudan'da yönetime el koyan ordu Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerdeki büyükelçilerini görevden aldı.

Sudan'da yönetime el koyan ordu bazı ülkelerdeki büyükelçilerini geri çekme kararı aldı. Sudan Devlet Televizyonu'nun haberine göre aralarında Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de yer aldığı bazı ülkelerdeki büyükelçiler ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan tarafından görevinden alındı.

Bunun yanı sıra el-Burhan Dışişleri Bakanlığı'ndaki bazı diplomatları da görevden aldığı bildirildi. Sudan'da yeni yönetim Perşembe günü de Avrupa Birliği (AB) ve beş ülkedeki büyükelçilerini görevden aldığını açıklamıştı.

Sudan'da ordu 25 Ekim'de yönetime el koyduğunu açıkladı. Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ordunun yönetime el koymasıyla geçici hükümetin feshedildiğini açıkladı. El-Burhan bu kararın ardından ülkede OHAL ilan etti. Ülkede protesto gösterileri başladı. Protesto gösterilerinin bugün doruk noktasına ulaşması bekleniyor.

Afrika Birliği yaşananların ardından ülkenin üyeliğini, geçiş hükümeti yeniden görevine dönene dek askıya aldı. Dünya Bankası ve ABD ise Sudan'a yaptığı ödemeleri durdurduğunu açıkladı.

Sudan'da 30 yıl iktidarda kalan Ömer El Beşir dönemi 2019 yılında rejim karşıtı protestoların ardından sona erdi. Ardından yönetimi Askeri Geçiş Konseyi üstlendi.

Konsey ve muhalif sivil koalisyon geçici ortak yönetim üzerinde uzlaştı. Uzlaşma doğrultusunda 2023 yılında seçimlerin düzenlenmesi ve ülkede sivil bir hükümetin kurulması planlanıyordu. Ancak protesto gösterilerinin devam ettiği ülkede ordu 25 Ekim'de yönetime el koyduğunu açıkladı.

Kaynak: DW Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.