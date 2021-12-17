Sudan'da kabile çatışmaları: 199 ölü

Sudan Doktorlar Komitesi, ülkenin batısındaki Darfur bölgesinde yaşanan kabile çatışmalarında 199 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sudan Doktorlar Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Darfur, Orta Darfur ve Güney Darfur eyaletlerinde ekimden bu yana çıkan çatışmalar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 199'a yükseldi.

Komite, ölü sayısının bölgedeki sağlık merkezine getirilenler üzerinden hesaplandığını aktararak güvenlik şartları nedeniyle çatışmalardan etkilenen bazı vatandaşların hastanelere ulaşmasının mümkün olmaması sebebiyle ölü sayısının daha yüksek olabileceğini belirtti.

- Her yıl binlerce kişi yerinden ediliyor

Birleşmiş Milletler, dün, Darfur bölgesindeki şiddet olayları nedeniyle ekimden bu yana 83 binden fazla kişinin yerlerinden edildiğini duyurmuştu.

Sudanlı yetkililer, 11 Aralık'ta, Darfur'daki güvenlik sorununun çözülmesi için 3 bin kişilik bir askeri güç oluşturmayı planladıklarını açıklamıştı.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgede, kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.