Sudan’da iki grup arasında çatışma: 11 ölü
Sudan’ın Batı Darfur eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Batı Darfur Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Foro Baranga'da bir gencin vurulmasının ardından iki etnik grup arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 11 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, çatışmada çok sayıda dükkan ve iş yeri tahrip edildi.
Yetkililer, bölgeye güvenlik gücü sevk etti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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