Sudan’da iki grup arasında çatışma: 11 ölü

Sudan’ın Batı Darfur eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Batı Darfur Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Foro Baranga'da bir gencin vurulmasının ardından iki etnik grup arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 11 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, çatışmada çok sayıda dükkan ve iş yeri tahrip edildi.

Yetkililer, bölgeye güvenlik gücü sevk etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.