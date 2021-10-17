Sudan'da hükümet karşıtı gösteriler yeniden başladı

Yüzlerce Sudanlı dün, başkent Hartum'da gösteri yaparak, 30 yıllık Ömer el-Beşir yönetiminin ardından ülkeyi demokratik seçimler yapılana kadar yönetmekle görevli hükümetin devrilmesini talep etti.

Askeri darbeden sonra Sudan'daki istikrarsızlık sürüyor.

Yüzlerce Sudanlı dün, başkent Hartum'da gösteri yaparak, 30 yıllık Ömer el-Beşir yönetiminin ardından ülkeyi demokratik seçimler yapılana kadar yönetmekle görevli hükümetin devrilmesini talep etti. Öfkeli kalabalık ayrıca hükümeti, ülkeyi siyasi ve ekonomik krizleri sona erdirmede 'başarısızlıkla' suçladı.

Ülkenin kuzeyinden geldiğini söyleyen Sudanlı Yahya Muhi el-Din, cumhurbaşkanlığı sarayı önünde, Abdullah Hamduk başkanlığındaki hükümetin görevden alınması çağrısında bulundu.

Sudan'da siyasi sahnede taraflar arasındaki farklılıkların arttığını belirten Din, “Tüm devrimci güçleri içeren bir hükümete ihtiyacımız var” dedi.

Başarısız bir darbe girişiminden yaklaşık bir ay sonra Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ülkesinde şu an yaşanan siyasi gerilimi en kötü ve en tehlikeli kriz olarak nitelendirdi. Hamduk, krizden çıkılması, gerginliğin derhal durdurulması, diyalogun başlatılması ve geçiş organlarının derhal çalışmaya başlaması amacıyla 10 maddelik bir yol haritası uygulama sözü verdi.

Ülkelerini dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olarak kabul eden Sudanlılar, hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile vardığı mutabakat kapsamında kemer sıkma politikası nedeniyle ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya.

Öte yandan, iktidarın tamamen sivillere devredilmesi çağrısında bulunan çok sayıda Sudanlı ise Perşembe günü 'milyonluk gösteri' çağrısında bulundu.

Siviller ve ordudan oluşan geçiş otoritesinin 2023'te yapılacak genel seçimlere kadar ülkeyi yönetmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Şarkul Avsat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.