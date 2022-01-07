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Sudan'da gösterilerde ölenlerin sayısı 60'a yükseldi

Sudan'da 25 Ekim'de yapılan askeri darbeyle beraber başlayan askeri yönetim karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 60 oldu.

2 Saat Önce
2022-01-07 07:00:46
Sudan'da gösterilerde ölenlerin sayısı 60'a yükseldi

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, bugünkü askeri darbe karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu Umdurman kentinde 2, Bahri bölgesinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 25 Ekim 2021'den bu yana teyit edilen ölü sayısının ise 60'a ulaştığı kaydedildi.

Güvenlik güçleri, Direniş Komitelerinin çağrısıyla başkentin birçok bölgesinde sokağa çıkan göstericilere gaz ve ses bombalarının yanı sıra boyalı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Sudanlı yetkililer, gösteriler öncesinde başkente çıkan köprüleri trafiğe kapatmış, telefon ve internete erişimi kısıtlamıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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