Sudan'da facia! Gemi battı, 15 bin koyun boğularak öldü

Sudan’ın Kızıl Deniz limanında on binlerce koyunu taşıyan bir gemi battı. Gemide en az 15 bin koyun boğulurken mürettebatın kurtulduğu belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Sudan'dan Suudi Arabistan'da canlı hayvanları taşıyan gemi, Sudan'daki limandan çıktıktan sonra battı. Gemide 15 bin 800 koyun bulunuyordu.

Bir liman yetkilisi, gemi mürettebatının tamamının kurtulduğu ancak yaklaşık 15 bin koyunun boğulduğunu açıkladı.

Sudan'ın Ulusal İhracatçılar Birliği Başkanı Omer al-Kalifa, geminin batmasının birkaç saat sürdüğünü, kurtarılma şansı olduğunu söyledi.

Gemideki canlı hayvanların toplam değerinin 3.7 milyon dolar olduğu da belirtildi.

Gemiden yalnızca 700 koyunun kurtarılabildiği ancak onların da sağlık durumunun kötü olduğu aktarıldı.

Kaynak: T24