DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırılarına kınama
Wolverhampton - Arsenal maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI
Liverpool - Leicester City maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Vaka sayısı 100 binin altında
Sudan'da eski iktidar koalisyonunun üst düzey isimleri gözaltına alındı
Almanya'dan İsrail-Filistin meselesinde 'iki devletli çözüm' vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PCR test sonucu açıklandı
Libya'da Başağa başbakan olarak seçildi
Sivas'ta yarın (11 Şubat) okullar tatil mi? Sivas'ın hangi ilçelerinde okullar tatil? Sivas'ta 11 Şubat'ta okul var mı?
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi
Konya'da yarın (11 Şubat) okullar tatil mi? Konya'da hangi ilçelerinde okullar tatil? Konya'da 11 Şubat'ta okul var mı?
ABD'de son 24 saatte 3 bin 239 can kaybı
Tutmaç çorbası tarifi | Değişik ve farklı tarif arayanlar için tutmaç malzemeleri ve yapımı
Kayseri'de yarın (11 Şubat) okullar tatil mi? Kayseri'de yarın okul var mı? (11 Şubat Perşembe)
Bülent Ersoy'un en acı günü | Ersoy son çınarını yitirdi!

TIMETURK / DÜNYA / Sudan'da eski iktidar koalisyonunun üst düzey isimleri gözaltına alındı

Sudan'da eski iktidar koalisyonunun üst düzey isimleri gözaltına alındı

Sudan'da eski iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin önde gelen bazı isimleri gözaltına alındı.

1 Saat Önce
2022-02-10 19:34:43
Sudan'da eski iktidar koalisyonunun üst düzey isimleri gözaltına alındı

Sudan Kongre Partisi lideri Ömer Digeyr, koalisyon sözcüsü Vecdi Salih ve eski "Beşir Rejiminin İzlerinin Ortadan Kaldırılma Komitesi" Genel Sekreteri Osman et-Tayyib'in gözaltına alındığını duyurdu.

Digeyr, geçiş dönemine dönülmesi için tüm devrimci güçleri tek cephe oluşturmaya çağırdı.

Sudan Kongre Partisi, dün, eski Kabine İşleri Bakanı Halid Ömer Yusuf'un da gözaltına alındığını açıklamıştı.

Sudan'da ordunun 25 Ekim 2021'de hükümeti feshedip, başbakan dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım 2021'de Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Hamduk, siyasi krizin çözülememesi nedeniyle 2 Ocak'ta görevinden istifa etmişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş