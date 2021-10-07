Sudan’da ekmek üretimi durma noktasında

Sudan’ın doğusunda hükümet karşıtlarının 3 haftadır Port Sudan Limanı'nı kapatması nedeniyle un stoklarının tükenmek üzere olduğu başkent Hartum’da, ekmek üretiminin durma noktasına geldiği belirtildi.

Sudan Sanayi Bakanı İbrahim eş-Şeyh'in dün, dört günlük un stoku kaldığını açıklamasının ardından başkentteki fırınlara un sevkiyatında ciddi azalma meydana geldi.

Hartum'da faaliyet gösteren Ekin Unlu Mamulleri şirketinin sahibi Muzaffer Maden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başkentte un üreten 4 büyük firmadan üçü yaklaşık 15 gün önce üretimi durdurmuştu. Son firma da bugün itibarıyla üretime devam edemeyeceğini duyurdu.” diye konuştu.

Maden, "Böyle devam ederse üretimi tamamen durduracağız. Limandan başkente sevkiyatın yapıldığı yollar birkaç güne kadar açılmazsa Sudan'ı büyük bir kriz bekliyor." ifadelerini kullandı.

Başkentin Cebre bölgesindeki fırın sahibi Muhammed Abdurrahman da fırınlara dağıtılan unlarda yüzde 70'e varan azalma olduğunu söyledi.

Abdurrahman ellerindeki unun ancak birkaç gün yeteceğini belirterek doğudaki krizin çözülmesini istedi.

Sudan'ın yıllık buğday tüketimi 2 milyon tonu aşarken üretim, talebin yaklaşık yüzde 15'ini karşılıyor.

DOĞUDAKİ KRİZ GİDEREK DERİNLEŞİYOR

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 3 Ekim 2020'de Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyinde Devrimci Cephesi bünyesinde 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmanın bölgeyi marjinalleştireceği endişesini taşıyan Bica Kabilesi, Cuba Anlaşması'nın iptalini, doğu meselelerini ele alacak ulusal bir kongre düzenlenmesini, bölgenin kalkınma projelerinden daha fazla pay almasını, Eski Rejimin İzlerinin Ortadan Kaldırılması ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi'nin lağvedilip bağımsız üyelerden yeniden oluşturulmasını ve yeni hükümet kurulmasını talep ediyor.

Bica Kabilesi mensupları, 17 Eylül'de başlayan hükümet karşıtı protestolarda, hava ve deniz limanlarını, kara yolları ile başkent Hartum'a petrol sevkiyatının yapıldığı tek boru hattının bulunduğu istasyonu kapatmıştı.

Hükümetten bir heyet 26 Eylül'de bölgeye gitmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Sudan hükümeti, Kızıldeniz eyaletindeki Port Sudan Limanı'nın ve başkente giden kara yolunun protestocularca kapatılmasının ilaç, gıda ve yakıt krizine yol açtığını belirterek milyonlarca Sudanlının zarar gördüğü protesto yöntemlerinden vazgeçilmesi ve diyalogla sorunun çözülmesi çağrısı yapmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.