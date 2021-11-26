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TIMETURK / DÜNYA / Sudan’da darbenin ardından gözaltına alınan siyasiler açlık grevine başladı

Sudan’da darbenin ardından gözaltına alınan siyasiler açlık grevine başladı

Sudan Kongre Partisi, 25 Ekim’deki askeri darbenin ardından gözaltına alınan siyasilerin, yasal haklarından mahrum olmaları ve alıkonulmalarına tepki olarak süresiz açlık grevine başladığını bildirdi

2 Saat Önce
2021-11-26 18:49:28
Sudan’da darbenin ardından gözaltına alınan siyasiler açlık grevine başladı

Sudan Kongre Partisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başkent Hartum'da istihbarat teşkilatına ait zindanlarda alıkonulan siyasiler, haksız yere tutuldukları ve en basit haklarından mahrum bırakıldıkları gerekçesiyle cuma gününden itibaren süresiz açlık grevi başlattı." ifadeleri kullanıldı.

Feshedilen hükümetin Kabine İşleri Bakanı Halid Ömer Yusuf, Sudan Kongre Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreteri Şerif Muhammed Osman'ın da açlık grevine başladığı belirtilen açıklamada, diğer partiler ve Direniş Komitelerinden birçok kimsenin bilinmeyen yerlere götürüldüğü kaydedildi.

Sudan ordusu komutanı Abdulfettah el-Burhan'ın 25 Ekim'de olağanüstü hal ilan etmesi ve başkanı olduğu Egemenlik Konseyi ve hükümeti feshetmesi kararları çerçevesinde gözaltına alınan Başbakan Yardımcısı Yasir Arman, Sudan Kongresi Partisi Başkanı Ömer ed-Digeyr, Milli Ümmet Partisi Başkan Yardımcısı Sıddık Sadık el-Mehdi ve Arap Baas Sosyalist Partisi Başkanı Ali Reyyah es-Sanhuri 21 Kasım'da serbest bırakılmıştı.

Ordu tarafından görevden uzaklaştırılan ve 21 Kasım'daki siyasi mutabakatla görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, göreve başladıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, "Siyasilerin gözaltına alınması kabul edilemez. Derhal serbest bırakılmaları için çalışacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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