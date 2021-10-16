DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Irak'taki seçim sonuçları resmen açıklandı
Eski İran Merkez Bankası Başkanına 10 yıl hapis cezası
New York’taki ünlülerin hapishanesi kapanıyor
Milli yüzücüler Talya Erdoğan ve Meriç Uygun, Sırbistan'da birinci oldu
Suriye Milli Ordusu: Operasyonları yeniden başlatmaya hazırız
'Sibirya Cehenneminden Kaçan İlk Türk Casus'un hikayesini torunu yazdı
Çöpten arındırıldı, turizme kazandırıldı
Güvenli gıdada kritik uygulamalar
Sadr rest çekti: Seçim sonuçlarını tanımayacağız
Macron'dan dikkat çeken adım
Beyrut’taki olaylarda bir askere soruşturma
Keşmir' çatışma: 2'si sivil 8 kişi öldü
Koronavirüs Tablosu Açıklandı
Temizlik işçisi 500 bin TL buldu
Ekmeğinize sahip çıkıyor musunuz?

TIMETURK / DÜNYA / Sudan'da binlerce kişi hükümet karşıtı gösteri düzenledi

Sudan'da binlerce kişi hükümet karşıtı gösteri düzenledi

Sudan'daki iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakına bağlı Misak-ı Vatani güçlerinin çağrısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanan binlerce kişi, hükümetin feshedilmesini istedi.

11 Saat Önce
2021-10-16 18:28:50
Sudan'da binlerce kişi hükümet karşıtı gösteri düzenledi

Aralık 2018'deki halk devrimini "çalanlardan geri kurtarmak" ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini isteyen eylemciler, "Sabırlı halk aç", "Tek ordu, tek halk," "Hükümet feshedilsin" sloganları attı.

Eski milletvekili Ebu'l Kasım Burtum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hükümeti düşürmeye geldik. Yerine bağımsız, nitelikli hükümet kurulmasını ve devletin diğer kurumlarının tamamlanmasını istiyoruz." dedi.

İki yılın heba olmasına yol açan grupları protesto ettiklerini anlatan Burtum, "Başbakan Abdullah Hamduk da Sudan halkının menfaatine karar alamıyor." diye konuştu.

Burtum, "İktidardaki bu çete Sudan'ı yönetmeye muktedir değil." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan Lina Yusuf Fadlullah da alınan zalim kararlara karşı çıktıklarını belirterek, "Son üç senede olan yıkımın Sudan'ın tarihinde benzeri görülmemiştir. Her şey pahalılaştı." diye konuştu.

Ekmek ve ilaçta sıkıntılar yaşandığını, isteklerinin hükümeti indirmek olduğunu ifade eden Fadlullah, "Bu hükümet, ülkenin zengin kaynaklarını idare edemiyor." dedi.

Fadlullah, "Eski Rejimin İzlerini Ortadan kaldırma ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun insanları haksız şekilde işinden ettiğini ileri sürerek, binlerce kişi her gün kötüleşen mevcut durumda çocuklarını nasıl geçindirecek?" diye konuştu.

"Hükümet feshedilene kadar Cumhurbaşkanlığı önünde oturacağız"
Özgürlük ve Değişim Güçleri çatısı altındaki Misak-ı Vatani yöneticilerinden Nur Ed-Dayim Taha da basına yaptığı açıklamada, mevcut hükümet feshedilene kadar Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önündeki oturma eylemini sürdüreceklerini açıkladı.

Bu ayın başında iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakına bağlı bir grup siyasi parti ve silahlı hareket, mevcut hükümetin ülkenin tamamındaki grupları temsil etmediği iddiasıyla geçiş dönemini yönetmek için Misak-ı Vatani adlı oluşum başlatmıştı.

Yeni oluşum, iktidardaki koalisyonun genişletilmesi ve mevcut hükümetin istifasını talep ediyordu.

Sudan'da 21 Eylül'deki darbe girişiminin ardından geçiş iktidarının asker ve sivil bileşenleri arasında şiddetlenen yönetim krizi sonrası ordu, hükümetin feshi ve bazı sivil yöneticilerin görevden alınmasına yönelik mesajlar veriyor.

Ülkede Ağustos 2019'dan bu yana sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı geçiş dönemi devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş