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Sudan'da askeri yönetim karşıtı protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 54’e yükseldi
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TIMETURK / DÜNYA / Sudan'da askeri yönetim karşıtı protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 54’e yükseldi

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 54’e yükseldi

Sudan'da ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021’den bu yana sivil yönetim talebiyle düzenlenen protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 54 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

2 Saat Önce
2022-01-01 20:56:38
Sudan'da askeri yönetim karşıtı protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 54’e yükseldi

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, 30 Aralık'taki askeri darbe karşıtı gösterilerde karın bölgesine isabet eden kurşun nedeniyle yaralanan 23 yaşındaki Abdullah Abbas'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Abbas'ın vefatıyla 30 Aralık 2021 gösterilerinde öldürülenlerin sayısının 6'ya, 25 Ekim 2021'den bu yana teyit edilen ölü sayısının ise 54'e ulaştığı kaydedildi.

Sudan'da askeri müdahale

Ordunun 25 Ekim'de olağanüstü halle hükümeti feshedip Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Askeri darbe ve siyasi anlaşmaya tepki gösterenler, hükümetin tamamen sivillere devredilmesi talebiyle ülke genelinde süresiz gösteriler başlatmıştı.

Sivil yönetim yanlıları, 25 Ekim'deki müdahaleyi askeri darbe olarak tanımlayıp askerin kışlaya dönmesini talep ederken ordu, mevcut şekliyle gösterilerin siyasi çözüme katkı sağlamayacağını ve Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidar ortağı olmayı sürdüreceğini belirtiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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